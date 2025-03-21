Довбик вернулся к тренировкам со сборной Украины перед ответным матчем против Бельгии в Лиге наций

Артем пропустил первый поединок из-за вирусной инфекции.
Нападающий сборной Украины Артем Довбик вернулся к тренировкам с национальной командой перед ответным матчем против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.
Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале.
Отметим, что 27-летний форвард итальянской "Ромы" пропустил первый поединок с Бельгией из-за вирусной инфекции, не попав даже в заявку на игру.
Ранее сообщалось, что сборная Украины осталась без двух игроков перед ответным матчем с Бельгией в плей-офф Лиги наций – из лагеря национальной команды из-за травм уехали правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч.
Напомним, в первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.
Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.
Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.
На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.
Кроме того, причину поражения от Украины назвал главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия.
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