Довбик вернулся к тренировкам со сборной Украины перед ответным матчем против Бельгии в Лиге наций

Нападающий сборной Украины Артем Довбик вернулся к тренировкам с национальной командой перед ответным матчем против Бельгии в плей-офф за право выступать в элитном дивизионе следующего розыгрыша Лиги наций.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ) в официальном Telegram-канале.

Отметим, что 27-летний форвард итальянской "Ромы" пропустил первый поединок с Бельгией из-за вирусной инфекции, не попав даже в заявку на игру.

Ранее сообщалось, что сборная Украины осталась без двух игроков перед ответным матчем с Бельгией в плей-офф Лиги наций – из лагеря национальной команды из-за травм уехали правые защитники Ефим Конопля и Алексей Сыч.

Напомним, в первом поединке, который состоялся 20 марта в испанской Мурсии, команда Сергея Реброва одержала волевую победу над бельгийцами со счетом 3:1.

Ответный матч между Бельгией и Украиной состоится в воскресенье, 23 марта, в бельгийском городе Генк. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Победитель двухматчевого противостояния между Украиной и Бельгией получит место в самом престижном дивизионе А Лиги наций. Проигравшая сборная проведет следующий розыгрыш турнира в Дивизионе В.

Также читайте Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Бельгией в первом матче плей-офф Лиги наций

Ранее сообщалось, что Ребров назвал переломный момент матча Украина – Бельгия.

На победу национальной команды над Бельгией также отреагировал экс-тренер "сине-желтых", а ныне президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко.

Кроме того, причину поражения от Украины назвал главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия.

Читайте также:

Бельгия – Украина: прогноз букмекеров на ответный матч за элиту Лиги наций

"Это недопустимо": Лукаку прокомментировал поражение Бельгии от Украины в плей-офф Лиги наций

Бельгия – Украина: где и когда смотреть решающий матч за элиту Лиги наций