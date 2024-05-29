Довбик вошел в символическую сборную Ла Лиги сезона-2023/24 по версии Globe Soccer Awards

Лучшим игроком турнира был признан Джуда Беллингем, а тренерскую награду получил Мичел.
Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в символическую сборную испанской Ла Лиги по итогам сезона-2023/24.
Во вторник, 28 мая, 26-летний украинец получил награду во время торжественной церемонии Globe Soccer Awards.
Кроме Довбика, в команду сезона чемпионата Испании вошли еще три игрока "Жироны": защитник Мигель Гутьеррес, полузащитник Алейш Гарсия и нападающий Савиньо.
Отметим, что Довбик также претендовал на звание лучшего игрока сезона в Примере, но в борьбе за эту награду уступил полузащитнику мадридского "Реала" Джуду Беллингему.
Добавим, что лучшим тренером сезона был признан наставник "Жироны" Мичел.
Напомним, Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги-2023/24. В своем дебютном сезоне в испанском клубе Артем сыграл 36 матчей в Примере, в которых забил 24 мяча и сделал 8 ассистов. Это лучший результатат по системе гол плюс пас среди всех игроков чемпионата.
"Жирона" финишировала на третьем месте в Ла Лиге, завоевав бронзовые награды. Это первые в клубной истории медали чемпионата Испании. В следующем сезоне команда Мичела дебютирует в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко по голам за сезон в топ-5 лигах Европы среди украинцев.
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