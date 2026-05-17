Довбик впервые после тяжелой травмы сыграл за "Рому"

Артем Довбик

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик, который недавно вернулся к тренировкам в общей группе команды, впервые после тяжелой травмы вышел на поле.

28-летний украинец появился на замену на 88-й минуте поединка предпоследнего, 37-го тура итальянской Серии А против "Лацио".

Довбик заменил на поле аргентинца Пауло Дибалу. На тот момент "Рома" вела 2:0 благодаря дублю защитника Джанлуки Манчини. С таким счетом игра и закончилась.

За проведенное на поле время украинец отдал 67% точных передач (2/3), один раз потерял мяч, дважды пробил по воротам из пределов штрафной — в створ и каркас ворот.

Артем сыграл в официальном матче впервые с начала января, когда он забил гол в матче 19-го тура Серии А против "Лечче", но не доиграл поединок из-за травмы.

У форварда диагностировали разрыв сухожилия левого бедра, он перенес операцию и проходил длительную реабилитацию.

В этом сезоне Довбик провел 18 матчей за римский клуб во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Перед заключительным туром команда Джан Пьеро Гасперини занимает четвертое место в таблице Серии А и борется за выход в Лигу чемпионов.

В заключительном туре чемпионата Италии "волки" 24 мая на выезде сыграют с "Вероной".

