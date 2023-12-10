Довбик забил с передачи Цыганкова: "Жирона" ярко победила "Барселону" и возглавила Ла Лигу (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде обыграла "Барселону" в центральном матче 16-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на арене "Эстадио Олимпико" завершился со счетом 2:4 .

Подопечные Мичела вышли вперед уже на 12-й минуте. Довбик ударом из пределов штрафной от штанги отправил мяч в ворота "сине-гранатовых" после паса Цыганкова.

Для Довбика это 8-й гол в сезоне чемпионата Испании. Также на счету украинского форварда четыре ассиста. В свою очередь, в активе Цыганкова три забитых мяча и три результативные передачи.

Достаточно быстро "Барселона" отыгралась. На 19-й минуте польский нападающий Роберт Левандовски точно пробил головой после подачи Рафиньи с углового.

Впрочем, еще до перерыва "Жирона" во второй раз в этом матче повела в счете. В этот раз обошлось без украинцев. На 40-й минуте Мигель Гутьеррес получил мяч от Ивана Мартина, взял игру на себя и классным ударом переиграл голкипера хозяев Иньяки Пенью.

Во втором тайме команда украинцев в третий раз поразила ворота принципиального соперника. На 80-й минуте Валери убежал от Жюля Кунде после скидки головой от Кристиана Стуани и пробил мимо Пеньи.

В конце поединка подопечные Хави сократили отставание. На 90+1-й минуте отличился Илкай Гюндоган, но спастись от поражения "блаугранас" уже не смогли.

А вот "Жирона" сумела забить четвертый мяч. На 90+5-й минуте Стуани поставил жирную точку в этом увлекательном противостоянии.

Довбик и Цыганков вышли в стартовом составе "Жироны". Артем провел на поле 73 минуты, после чего его заменил Стуани. Виктор же сыграл на пять минут больше, вместо него появился Порту.

Обзор матча "Барселона" – "Жирона"

Эта победа позволила "Жироне" (41 балл) выйти на первое место в Ла Лиге. Команда Мичела на два очка опережает мадридский "Реал" украинского голкипера Андрея Лунина. "Барселона" (34 пункта) занимает четвертую позицию.

В следующем туре Примеры команда Довбика и Цыганкова 18 декабря примет "Алавес". Двумя днями ранее "Барселона" на выезде сыграет с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука.

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