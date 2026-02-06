Довбика исключили из заявки "Ромы" на матчи плей-офф Лиги Европы

Артем Довбик / © Associated Press

Реклама

Итальянская "Рома" исключила украинского нападающего Артема Довбика из заявки на матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2025/26.

Список игроков, которые могут принять участие в поединках плей-офф еврокубка, римский клуб опубликовал на своем официальном сайте.

Места в нем не нашлось для Довбика, который в январе этого года перенес операцию и сейчас продолжает восстанавливаться от разрыва сухожилия левого бедра.

Реклама

В то же время "Рома" дозаявила на плей-офф Лиги Европы зимних новичков клуба – Дониелла Малена, Робиньо Ваза и Брайана Сарагосу.

В этом сезоне 28-летний украинский форвард провел за римлян 17 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.

"Рома" заняла восьмое место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги Европы и напрямую вышла в 1/8 финала турнира.

Своего соперника в 1/8 финала Лиги Европы "волки" узнают во время жеребьевки, которая состоится 27 февраля.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинского полузащитника Руслана Малиновского признали автором лучшего гола месяца в Серии А.