Довбика номинировали на "Золотой мяч-2024"

Украинский форвард попал в список претендентов на звание лучшего футболиста мира.

Нападающий итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик номинирован на "Золотой мяч-2024".

27-летний украинский форвард стал одним из претендентов на награду лучшему футболисту мира, которую вручает авторитетный журнал France Football.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится 28 октября в Париже.

В прошлом сезоне Довбик в составе "Жироны" забил 24 мяча и сделал 8 ассистов за 36 матчей в чемпионате Испании. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а также финишировал лидером по системе гол плюс пас.

Летом 2024 года Артем перешел в "Рому". За новый клуб украинец уже провел три поединка, результативными действиями пока не отмечался.

Отметим, что единственным обладателем "Золотого мяча" в истории независимой Украины является Андрей Шевченко, которого признали лучшим футболистом мира в 2004 году.

Последний раз Шевченко был номинирован на эту награду в 2006 году, так что Довбик стал первым украинцем за последние 18 лет, который попал в список претендентов на почетный приз.

Напомним, что действующим обладателем "Золотого мяча" является форвард "Интера" Майами и сборной Аргентины Лионель Месси.

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