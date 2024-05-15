Довбика номинировали на звание лучшего игрока сезона в чемпионате Испании

Украинский нападающий "Жироны" Артем Довбик попал в список претендентов на звание лучшего игрока испанской Ла Лиги сезона-2023/24.

Об этом сообщается на официальном сайте Ла Лиги.

26-летний украинский оказался среди десяти номинантов на престижную награду. Кроме Артема, на приз претендуют Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Кириан Родригес ("Лас-Пальмас"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Иско ("Бетис"), Алеш Гарсия ("Жирона") и Александер Серлот ("Вильярреал").

В этом сезоне Довбик сыграл 34 матча за "Жирону" в чемпионате Испании, забил 20 голов и сделал 7 ассистов.

Артем продолжает борьбу за трофей Пичичи. Он возглавляет гонку бомбардиров Ла Лиги, на один мяч опережая полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема и форварда "Вильярреала" Александера Серлота.

"Жирона" (75 очков) располагается на третьем месте в Ла Лиге, на один балл отставая от "Барселоны", которая имеет матч в запасе. Подопечные Мичела уже обеспечили себе финиш в топ-4 в текущем сезоне Примеры и первый в истории клуба выход в Лигу чемпионов.

В следующем туре Ла Лиги команда Довбика и еще одного украинца Виктора Цыганкова 19 мая на выезде встретится с "Валенсией" украинского форварда Романа Яремчука.

Читайте также:

"Жирона" с украинцами уступила "Вильярреалу" в Ла Лиге – Цыганков чуть не забил шедевр (видео)

"Реал" без Лунина уничтожил соперника в Ла Лиге – Беллингем подкрался к Довбику в гонке бомбардиров (видео)

Ла Лига: расписание и результаты матчей 36-го тура чемпионата Испании по футболу, турнирная таблица