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Довбика номинировали сразу на две престижные награды от Globe Soccer Awards

Довбика номинировали сразу на две престижные награды от Globe Soccer Awards

Артем Довбик со своей женой Юлией

Украинец претендует на звание лучшего игрока и форварда 2024 года.

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик представлен сразу в двух номинациях престижной премии Globe Soccer Awards – лучший игрок и нападающий 2024 года.

27-летний украинский нападающий попал в список 33 кандидатов, которые претендуют на награду лучшему футболисту года.

Фаворитами в борьбе за этот приз считаются обладатель "Золотого мяча-2024" испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри и его главный конкурент – бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Девятью соперниками Довбика, номинированными на звание лучшего форварда 2024 года по версии Globe Soccer Awards, являются Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба – "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – "Реал" Мадрид), Гарри Кейн ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао) и Ламин Ямаль ("Барселона").

Церемония награждения Globe Soccer Awards-2024 состоится 27 декабря. В прошлом году лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards стал нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Напомним, Довбик занял 29-е место в голосовании за обладателя "Золотого мяча-2024".

В прошлом сезоне Артем в составе испанской "Жироны" забил 24 мяча и сделал 8 ассистов за 36 матчей в чемпионате Испании. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а также финишировал лидером по системе гол плюс пас.

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