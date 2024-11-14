Довбика номинировали сразу на две престижные награды от Globe Soccer Awards

Украинец претендует на звание лучшего игрока и форварда 2024 года.

Форвард итальянской "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик представлен сразу в двух номинациях престижной премии Globe Soccer Awards – лучший игрок и нападающий 2024 года.

27-летний украинский нападающий попал в список 33 кандидатов, которые претендуют на награду лучшему футболисту года.

Фаворитами в борьбе за этот приз считаются обладатель "Золотого мяча-2024" испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри и его главный конкурент – бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nomines для BEST MEN'S PLAYER are: pic.twitter.com/L0OvjIGHw5 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Девятью соперниками Довбика, номинированными на звание лучшего форварда 2024 года по версии Globe Soccer Awards, являются Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба – "Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (оба – "Реал" Мадрид), Гарри Кейн ("Бавария"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Нико Уильямс ("Атлетик" Бильбао) и Ламин Ямаль ("Барселона").

Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nomines для BEST FORWARD являются: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinicius Júnior, Nico Williams, and Lamine. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Церемония награждения Globe Soccer Awards-2024 состоится 27 декабря. В прошлом году лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards стал нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Напомним, Довбик занял 29-е место в голосовании за обладателя "Золотого мяча-2024".

В прошлом сезоне Артем в составе испанской "Жироны" забил 24 мяча и сделал 8 ассистов за 36 матчей в чемпионате Испании. Он стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, а также финишировал лидером по системе гол плюс пас.

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