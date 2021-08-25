Довел комментатора до экстаза: вратарь забил победный гол-шедевр в Кубке Румынии (видео)

Голкипер клуба "Спортивная ассоциация Брашова" стал героем матча 1/64 финала национального кубка.

Вратарь футбольного клуба "Спортивная ассоциация Брашова" Богдан Каука принес своей команде победу в матче 1/64 финала кубкового противостояния против "Брашова".

Команды долго не могли открыть счет, но на 85-й минуте "Спортивная ассоциация Брашова" заработала потенциально опасный штрафной. Каука покинул свои ворота и прибежал на половину поля соперника, чтобы выполнить стандарт. Голкипер из-за пределов штрафной точным ударом поразил девятку ворот "Брашова".

Забитый мяч шокировал как игроков с болельщиками, так и комментатора, который бурными криками отреагировал на гол в прямом эфире.

Этот гол оказался единственным в поединке и вывел клуб вратаря-голеадора в 1/32 финала национального кубка.

"Спортивная ассоциация Брашова" выступает в третьей румынской лиге. В прошлом сезоне команда заняла второе место, но не повысилась в классе, уступив в плей-офф.

"Брашов" играет во второй лиге Румынии и занимает 14-е место после четырех матчей.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Мексике матч женских команд завершился массовой дракой с участием запасных.

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