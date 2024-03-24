Довела до истерики: Соболенко разбила ракетку после поражения от Калининой в Майами (видео)

Звездная теннисистка из страны-агрессора в очередной раз не смогла сдержать эмоций.

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко потеряла самообладание от ярости после поражения от украинки Ангелины Калининой в третьем круге турнира WTA 1000 в Майами (США).

Матч завершился сенсационной победой нашей соотечественницы по итогам трех сетов – 6:4, 1:6, 6:1.

После проигранного последнего розыгрыша 25-летняя теннисистка из государства-агрессора не справилась с эмоциями и в ярости разбила свою ракетку о корт.

Видео импульсивного поступка белорусски разлетелось соцсетями.

Ni tan sols després de la notícia de público conocimiento hubo saludo en la red.



Kalinina eliminó a Sabalenka в Miami. pic.twitter.com/sUbn2Knem5 — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) 24 марта, 2024

Добавим, что Соболенко далеко не впервые отличилась скандальным поведением на корте. Ранее она разбила ракетку после проигранного финала US Open-2023.

Кроме того, во время полуфинала US Open-2023 белоруска также устроила истерику – выматерилась и швырнула ракетку в сторону трибун, где сидел ее тренер.

Победа над Соболенко стала самой рейтинговой в карьере Калининой. Она только во второй раз в карьере обыграла теннисистку из топ-5 мирового рейтинга – первый подобный успех был в 2022 году над Марией Саккари из Греции.

За выход в четвертьфинал Калинина (№36 WTA) посоревнуется с уроженкой Москвы Юлией Путинцевой (№68 WTA), которая с 2012 года представляет Казахстан.

Калинина – единственная украинка, которая продолжает выступать в Майами. Ранее из турнира вылетели Леся Цуренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Марта Костюк снялась перед стартовым матчем из-за болезни.

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