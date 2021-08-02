Довели до слез: в Сеть слили запись, как легкоатлетку Тимановскую запугивали белорусские чиновники

На спортсменку оказывали мощное давление, призывая вернуться домой, и ничего не комментировать.

В Интернете опубликован разговор легкоатлетки Кристины Тимановськой, которую хотели силой вывезти в Минск, с белорусскими чиновниками.

На записи спортсменку запугивают, уговаривая вернуться домой и больше ничего не комментировать. Собеседник сравнивает легкоатлетку с мухой, которая запуталась в паутине и усложняет себе ситуацию, продолжая дергаться. На записи слышно, как девушка все слушает и плачет.

"Такая ситуация возникла, надо как-то ее решать. По-другому никак не получается. Поступило такое указание. Ты сегодня летишь домой. Только выслушай до конца. Не делай никаких поспешных выводов. Вся ситуация в том... К тебе очень большая просьба - ты приезжай домой и нигде ничего не пиши, не комментируй. Вот я тебе передал слово в слово, как мне сказали, чтобы не было потом... Если ты хочешь выступать дальше, выступать за Республику Беларусь, то послушай, что тебе рекомендуют.

Приезжай, поезжай домой или куда ты можешь поехать. К родителям - куда угодно. Просто отпусти эту ситуацию. Иначе, чем больше ты будешь дергаться... Знаешь, когда муха попадает в паутину, она чем больше крутится, тем больше запутывается. Вот и все. Так жизнь устроена. Мы совершаем глупости. Ты сделала глупость. Надеюсь, ты это понимаешь. Из нее надо как-то выходить", - говорит чиновник на видео.

Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров, однако в Японии бегунью неожиданно включили в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась тренерским решением, после чего ее и попытались насильно вывезти в Минск.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка попросила политическое убежище в Польше.

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