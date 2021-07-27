"Доверяет только мне": Беленюк рассказал о неожиданной просьбе мужа Свитолиной в отношении теннисистки

Звезды украинского спорта воссоединились в Токио.
Украинский борец Жан Беленюк, едва прилетев в столицу Японии, где он будет стартовать на Олимпийских играх-2020, уже встретился с соотечественницей и теннисисткой Элиной Свитолиной.
Совместное фото с шестой ракеткой мира спортсмен опубликовал в Instagram.
"Гаэль Монфис попросил присмотреть за Элиной. Сказал, что, кроме меня, в сборной Украины никому не доверяет. Я даже не знаю почему. Есть же еще Кенж (Кеджау Ньябали - украинский дзюдоист, сын украинки и выходца из Гвинеи-Биссау - прим.)" - шуточно прокомментировал снимок Жан.
Также борец попросил болельщиков поддержать Элину в завтрашнем матче 1/4 финала олимпийского теннисного турнира с итальянкой Камилой Джорджи.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.