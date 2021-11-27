Дожали в концовке: "Барселона" выиграла второй подряд матч Ла Лиги под руководством Хави (видео)

Дожали в концовке: "Барселона" выиграла второй подряд матч Ла Лиги под руководством Хави (видео)

"Блаугранас" были близки к потере очков, но таки справились с "Желтой субмариной".

"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура испанской Ла Лиги - 3:1 .

Каталонцы повели в счете на 48-й минуте усилиями Френки Де Йонга.

На 77-й минуте "Желтая субмарина" отыгралась благодаря голу Самуэля Чуквуэзе.

Казалось, что поединок может завершиться вничью, но на 88-й минуте Мемфис Депай снова вывел "сине-гранатовых" вперед.

Это был еще не конец. На четвертой компенсированной минуте Фелиппе Коутинью реализовал пенальти и установил окончательный счет.

Таким образом, "Барселона" выиграла второй подряд матч Ла Лиги под руководством Хави Эрнандеса. В дебютном поединке испанского специалиста "блаугранас" на "Камп Ноу" минимально победили "Эспаньол" (1:0).