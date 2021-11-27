Дожали в концовке: "Барселона" выиграла второй подряд матч Ла Лиги под руководством Хави (видео)

"Блаугранас" были близки к потере очков, но таки справились с "Желтой субмариной".
"Барселона" на выезде обыграла "Вильярреал" в матче 15-го тура испанской Ла Лиги - 3:1.
Каталонцы повели в счете на 48-й минуте усилиями Френки Де Йонга.
На 77-й минуте "Желтая субмарина" отыгралась благодаря голу Самуэля Чуквуэзе.
Казалось, что поединок может завершиться вничью, но на 88-й минуте Мемфис Депай снова вывел "сине-гранатовых" вперед.
Это был еще не конец. На четвертой компенсированной минуте Фелиппе Коутинью реализовал пенальти и установил окончательный счет.
Таким образом, "Барселона" выиграла второй подряд матч Ла Лиги под руководством Хави Эрнандеса. В дебютном поединке испанского специалиста "блаугранас" на "Камп Ноу" минимально победили "Эспаньол" (1:0).
- "Барселона" (23 балла) осталась на седьмом месте в Ла Лиге. "Вильярреал" занимает 12-ю строчку с 16 очками.
- В следующем туре каталонцы 4 декабря дома сыграют с "Бетисом", "Вильярреал" в тот же день на выезде встретится с "Севильей".