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ДР Конго совершила камбэк против Узбекистана и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Африканская команда пропустила первой, однако во втором тайме забила трижды.
Сборная ДР Конго победила команду Узбекистана в матче заключительного третьего тура группы K чемпионата мира-2026 по футболу. Поединок на арене "Mercedes-Benz Stadium" в американском городе Атланта завершился со счетом 3:1.
Узбекистан открыл счет на 10-й минуте встречи — забил Эльдор Шомуродов.
Однако во втором тайме африканская команда отыгралась — на 68-й минуте Йоан Висса реализовал пенальти.
На 78-й минуте Фистон Маэле уже вывел ДР Конго вперед, а на 90+1-й минуте Висса оформил дубль, установив окончательный счет игры.
В другом матче третьего тура сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью (0:0).
Колумбия (7 очков) выиграла группу K, Португалия (5 баллов) заняла второе место, ДР Конго (4 пункта) финишировала третьей — все три сборные вышли в плей-офф. Узбекистан (0) стал последним и завершил выступления на Мундиале.
ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.
Все участники ЧМ-2026 разделены на 12 групп, в каждой — по четыре сборные. По две лучшие команды из каждого квартета и восемь обладателей третьих мест выйдут в 1/16 финала. Далее состоится плей-офф в формате одноматчевых противостояний на выбывание.
Вашему вниманию расписание и результаты всех матчей ЧМ-2026 по футболу.
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