Драка и три удаления: "Интер" одолел "Милан" и досрочно стал чемпионом Италии (видео)

"Интер" обыграл "Милан" в центральном матче 33-го тура итальянской Серии А. Миланское дерби закончилось со счетом 1:2 в пользу "нерадзурри".

Подопечные Симоне Индзаги вышли вперед на 18-й минуте встречи. Франческо Ачерби отличился после передачи Бенжамена Павара.

В начале второго тайма "нерадзурри" удвоили свое преимущество. На 49-й минуте Маркус Тюрам с линии штрафной ударом низом попал в ближний угол.

Под занавес поединка "россонери" отквитали один мяч. На 80-й минуте Фикайо Томори удачно сыграл на добивании и вернул интригу в это противостояние. Однако избежать поражения подопечным Стефано Пиоли не удалось.

Отметим, что в компенсированное время на поле вспыхнула массовая драка с участием игроков обеих команд. В итоге арбитр показал по прямой красной карточке защитнику "Милана" Тео Эрнандесу и защитнику "Интера" Дензелу Дюмфрису.

Перед финальным свистком "россонери" вообще остались вдевятером – Давиде Калабрия отмахнулся от Федерико Димарко, за что также получил прямую красную карточку.

Обзор матча "Милан" – "Интер"

Таким образом, "Интер" (86 очков) увеличил отрыв от "Милана" до 17 баллов и за пять туров до конца чемпионата завоевал 20-е в клубной истории "скудетто". В свою очередь, "россонери" остались на второй позиции и на 5 пунктов опережают находящийся на третьей строчке "Ювентус".

В следующем туре "Интер" уже в статусе новоиспеченного чемпиона Италии 27 апреля примет "Торино". В тот же день "Милан" на выезде сыграет с "Ювентусом".

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