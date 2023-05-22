Драка и удаление звезды "Реала": матч чемпионата Испании затмил расистский скандал (видео)

Во время матча 35-го тура испанской Ла Лиги между "Валенсией" и мадридским "Реал" разразился громкий скандал.

Во втором тайме фанаты "летучих мышей" с трибун выкрикивали расистские оскорбления в адрес темнокожего вингера "сливочных" Винисиуса Жуниора.

Из-за этого арбитр почти на шесть минут останавливал поединок, а диктор стадиона призвал болельщиков воздержаться от расистских скандирований.

На табло появилось сообщение о том, что "Валенсия" осуждает любые проявления насилия и дискриминации в футболе. Капитан "летучих мышей" Хосе Луис Гая обратился к фанатам своей команды с просьбой прекратить выкрикивать оскорбления.

"Валенсия" — "Реал" / Фото: Associated Press

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти предложил Винисиусу замену, но бразилец решил доиграть поединок.

В компенсированное время между игроками обеих команд возникла стычка. Форвард "Валенсии" Уго Дуро схватил за шею Винисиуса, а тот ответил ударом по голове. В итоге рефери наказал звезду "Реала" прямой красной карточкой.

GRAVE: Vinicius Junior foi vítima de racismo durante o jogo todo. Levou um "mata-leão" не briga no final da partida.



Adivinhem quem foi expulso? pic.twitter.com/CgksJIpqRx — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) May 21, 2023

Сам матч завершился минимальной победой "Валенсии" – 1:0. Единственный гол во встрече на 33-й минуте забил нападающий хозяев Диего Лопес.

Обзор матча

После поединка Винисиус обвинил руководство испанского футбола в потакании расизму.

"Это происходит не впервые, не во второй и не в третий раз. Расизм в Ла Лиге – привычное явление. Руководство лиги считает это нормальным, федерация считает это нормальным, а соперники только поощряют такое. Мне очень жаль.

Чемпионат, ранее принадлежавший Роналдиньо, Роналдо, Криштиану, Месси, теперь принадлежит расистам. Эта прекрасная нация приняла меня, я ее полюбил, но она согласна экспортировать образ расистской страны. И мне жаль испанцев, которые не согласны с этим, но сегодня в Бразилии Испания известна как страна расистов.

К сожалению, я не могу защищать Испанию, учитывая все происходящее еженедельно. Я согласен. Но я достаточно силен, чтобы пойти против расистов до конца. Даже если это будет происходить вдали от этого места", – написал в бразилец в Twitter.

Известно, что Ла Лига приступила к расследованию случаев расизма, связанных с Винисиусом. Организация запросила все имеющиеся фото и видеоматериалы, где зафиксировано расистское поведение на стадионе "Месталья" или за его пределами.

За три тура до конца чемпионата "Реал" (71 балл) находится на третьем месте в Примере, отставая от "Атлетико" на одно очко. Ранее "Барселона" досрочно стала чемпионом Испании сезона-2022/23.

"Валенсия" (40 пунктов) поднялась на 13-ю позицию, увеличив отрыв от зоны вылета до пяти очков.

В следующем туре "Реал" 24 мая примет "Райо Вальекано". Днем позже "Валенсия" на выезде сыграет с "Мальоркой".

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