Драка тренеров и Кейн-спаситель: "Челси" не удержал победу в эмоциональном лондонском дерби

"Тоттенхэм" на выезде вырвал ничью в лондонском дерби с "Челси" — 2:2 .

Счет матча на 19-й минуте открыл пожилой новичок "синих" — Калиду Кулибали, который удачно замкнул подачу Марка Кукурельи с углового.

В начале второго тайма гостям удалось отыграться – отличился Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Этот гол вызвал бурную реакцию Томаса Тухеля, ведь, по его мнению, он был забит с нарушением правил

Перед голом Родриго Бентанкур сбил Кая Хаверца, не сыграв по мячу. Также был намек на офсайд у Ришарлисона при ударе. Арбитр взятия ворот засчитал, несмотря на споры. Эти события вызвали бурную реакцию Томаса Тухеля. Кормчий "Челси" едва не подрался со своим визави Антонио Конте, пытаясь доказать свою правоту. Арбирт вручил обоим по "горчичнику".

На 77-й минуте Рис Джеймс снова вывел "Челси" вперед. Однако в компенсированное время Гарри Кейн спас свою команду. Английский форвард запер подачу с углового от Ивана Перишича и принес ничью своей команде — 2:2.

Уже после финального свистка между Конте и Тухелем снова вспыхнула потасовка, после чего оба наставника были изъяты и пропустят следующий матч своих команд.

В следующем туре команда Томаса Тухеля 21 августа на выезде сыграет против "Лидса". "Шпоры" днем ​​раньше примут "Вулвергемптон";

В турнирной таблице "Челси" и "Тоттенхэм" делят 3-8 места с командами, набравшими по 4 очка.

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