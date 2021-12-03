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Драка, три удаления и восемь голов: в Серии А разыграли один из самых зрелищных поединков сезона

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Драка, три удаления и восемь голов: в Серии А разыграли один из самых зрелищных поединков сезона

Associated Press

Также хозяевам удался невероятный камбэк.

Настоящий триллер состоялся в Риме на "Стадио Олимпико" в рамках 15-го тура Серии А между "Лацио" и "Удинезе".

Команды не стали откладывать дела "на потом" и, как следствие, болельщики увидели первый забитый мяч уже на 17 минуте – его автором стал форвард "Удинезе" Бето. Через 15 минут после этого взятия ворот гости удвоили преимущество на табло, снова отличился Бето.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Впрочем, не успели футболисты "Удинезе" обрадоваться, как через две минуты нападающий "орлов" Чиро Иммобиле сократил отставание команды до минимума.

© Associated Press
Associated Press

На 44 минуте "Удинезе" удалось вернуть преимущество до двух мячей – Науэль Лусеро после передачи от Жерара Делофеу пробил голкипера хозяев, сделав счет на табло 1:3. Именно с этим результатом команды отправились на перерыв.

Не успела начаться вторая половина встречи, как карнавал результативных действий в этой игре продолжился – Педро на 51 минуте точным ударом снова заставил поверить фанатов "Лацио" в положительный результат этого матча. Настоящую радость болельщики "Лацио" почувствовали уже через пять минут, когда их полузащитник Сергей Миленкович-Савич восстановил паритет.

После такого безумного камбека, казалось, что игроки "Лацио" смогут дожать оппонента, но уже на 57 минуте они остались вдесятером — Патрик Габаррон увидел перед собой вторую желтую карточку и, как следствие, вынужден был покинуть поле. И это был еще далеко не вечер, ведь на 69 минуте Лусеро выровнял склады, когда главный арбитр за два предупреждения удалил и его.

Ключевой, казалось бы, эпизод в этой встрече случился на 79 минуте — защитник "орлов" Франческо Ачерби точным ударом из пределов штрафной точно пробил мимо вратаря "Удинезе".

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

И вот, "Лацио" вроде бы очень близок к невероятной победе, но все мечты по поводу трех баллов были развеяны на девятой компенсированной к основному времени минуте — полузащитник "Удинезе" Толгай Арслан забил восьмой мяч в этой игре, вырвав таким образом для своей команды один пункт. Итогом этого матча стал сумасшедший счет 4:4.

Завершающие минуты противостояния, кроме забитого гола, ознаменовались еще и удалением футболиста гостей Уолеса Соузы и дракой.

© Associated Press
Associated Press
  • После этой фантастической ничьей "Лацио" набрал 22 очка и расположился на девятой строчке турнирной таблицы;
  • "Удинезе", в свою очередь, набрал 16 очков и идет 14-м.
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