Драка, три удаления и восемь голов: в Серии А разыграли один из самых зрелищных поединков сезона

Драка, три удаления и восемь голов: в Серии А разыграли один из самых зрелищных поединков сезона

Также хозяевам удался невероятный камбэк.

Настоящий триллер состоялся в Риме на "Стадио Олимпико" в рамках 15-го тура Серии А между "Лацио" и "Удинезе".

Команды не стали откладывать дела "на потом" и, как следствие, болельщики увидели первый забитый мяч уже на 17 минуте – его автором стал форвард "Удинезе" Бето. Через 15 минут после этого взятия ворот гости удвоили преимущество на табло, снова отличился Бето.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Впрочем, не успели футболисты "Удинезе" обрадоваться, как через две минуты нападающий "орлов" Чиро Иммобиле сократил отставание команды до минимума.

Associated Press

На 44 минуте "Удинезе" удалось вернуть преимущество до двух мячей – Науэль Лусеро после передачи от Жерара Делофеу пробил голкипера хозяев, сделав счет на табло 1:3. Именно с этим результатом команды отправились на перерыв.

Не успела начаться вторая половина встречи, как карнавал результативных действий в этой игре продолжился – Педро на 51 минуте точным ударом снова заставил поверить фанатов "Лацио" в положительный результат этого матча. Настоящую радость болельщики "Лацио" почувствовали уже через пять минут, когда их полузащитник Сергей Миленкович-Савич восстановил паритет.

После такого безумного камбека, казалось, что игроки "Лацио" смогут дожать оппонента, но уже на 57 минуте они остались вдесятером — Патрик Габаррон увидел перед собой вторую желтую карточку и, как следствие, вынужден был покинуть поле. И это был еще далеко не вечер, ведь на 69 минуте Лусеро выровнял склады, когда главный арбитр за два предупреждения удалил и его.

Ключевой, казалось бы, эпизод в этой встрече случился на 79 минуте — защитник "орлов" Франческо Ачерби точным ударом из пределов штрафной точно пробил мимо вратаря "Удинезе".

Associated Press

Associated Press

И вот, "Лацио" вроде бы очень близок к невероятной победе, но все мечты по поводу трех баллов были развеяны на девятой компенсированной к основному времени минуте — полузащитник "Удинезе" Толгай Арслан забил восьмой мяч в этой игре, вырвав таким образом для своей команды один пункт. Итогом этого матча стал сумасшедший счет 4:4.

Завершающие минуты противостояния, кроме забитого гола, ознаменовались еще и удалением футболиста гостей Уолеса Соузы и дракой.

Associated Press