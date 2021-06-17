Драка в Верховной Раде: депутат-борец Беленюк "определил победителя" стычки между Кивой и Тищенко

Экспертный анализ от чемпиона по греко-римской борьбе

Чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе, народный депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк отреагировал на драку между нардепами Николаем Тищенко и Ильей Кивой, которая произошла 17 июня на заседании Верховной Рады.

"Сегодня в Раде день греко-римской борьбе. В схватке Тищенко - Кива победил Николай Тищенко, выполнив вытеснение соперника с помощью захвата "рука снизу", что оценивается в 1 балл.

Мои поздравления победителю", - написал Беленюк у себя в Facebook.

Сегодня в Раде день Греко-Римской борьбы В схватке Тищенко — Кива, победу одержал Николай Тищенко, выполнив вытеснение соперника с помощью захвата «рука снизу», что оценивается в 1 балл! Мои поздравления победителю Опубликовано Zhan Beleniuk четверга, 17 Июнь 2021

Ранее скандальный инцидент прокомментировал обладатель титула самого сильного человека мира Василий Вирастюк, который уже третий день находится в составе фракции "Слуга народа".

В Раде нардепы устроили драку

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