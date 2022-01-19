Дрался с Кличко-старшим: украинский "Халк" узнал имя следующего оппонента

В 2009 году боксер из США уступил Виталию Кличко.
Украинский боксер супертяжелого веса Игорь Шевадзуцкий узнал, с кем проведет следующий поединок.
Соперником непобежденного украинца в рамках шоу EC Boxing станет американец Кевин Джонсон. Это будет рейтинговое восьмираундовое сражение.
Поединок состоится 26 февраля в германском Гамбурге.
- В последнем бою 31-летний Шевадзуцкий в декабре прошлого года в Броварах победил поляка Камила Соколовского по очкам. Поединок длился шесть раундов.
- 42-летний Кевин Джонсон – экспретендент на титул WBC. Последний бой он провел прошлым летом, проиграв Агиту Кабайелу из Германии.
- В 2009 году Джонсон сражался с Виталием Кличко за титул по версии WBC и уступил украинцу решение судей.
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