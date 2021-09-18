Драма на "Олимпийском": "Динамо" благодаря пенальти выстрадало победу над "Александрией" (видео)

Команда Мирчи Луческу забила решающий гол в компенсированное время.

Киевское "Динамо" драматически победило "Александрию" в домашнем матче 8-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:0.

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В течение всего матча "бело-синие" давили на ворота соперника и создали много голевых моментов. Однако реализовать их команда Луческу никак не могла.

Больше всего шансов упустил Виктор Цыганков - звездный вингер "Динамо" в первом тайме с метра запустил мяч выше ворот, а в другом эпизоде пробил прямо в голкипера гостей Олега Билыка.

Во второй половине встречи Цыганков имел выход один на один с вратарем "Александрии", но также его не реализовал. Стоит отметить, что кипер гостей провел великолепный поединок и часто спасал свою команду.

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Однако в компенсированное время полузащитник "Александрии" Сергей Рыбалка, который ранее выступал за "Динамо", нарушил правила против Дениса Гармаша и привез пенальти в свои ворота. Арбитр назначил 11-метровый после просмотра видеоповтора (VAR). Цыганков хладнокровно пробил в угол и принес киевлянам победу.

Динамо - Алексанрия – 0:0. VAR-просмотр фола Рыбалки

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021 | Динамо - Александрия - 1:0. Видео гола Цыганкова (78`)

После этого нерв встречи зашкаливал - футболисты чуть не подрались на поле. Артем Шабанов оказался на газоне после удара головой от Игоря Кирюханцева - игрок "Александрии" за этот поступок получил от арбитра красную карточку. Финальный свисток зафиксировал непростую, но такую нужную "бело-синим" победу.

УПЛ | Чемпионат Украины по футболу 2021| Динамо - Александрия – Кирюханцев получил красную карточку на 103 минуте

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"Динамо" с 22 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице УПЛ. "Александрия" (14 баллов) - на пятом месте.

В следующем поединке киевляне 22 сентября сыграют против "Шахтера" за Суперкубок Украины, александрийцы в тот же день проведут матч 1/16 финала Кубка Украины с "Таврией".

В 9-м туре УПЛ "Динамо" 25 сентября в гостях встретится с "Рухом", а "Александрия" в тот же день примет "Мариуполь".

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