Драма на последних секундах: "Интер" выбил "Порту" на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов (видео)

Миланский "Интер" сыграл вничью с "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок на стадионе "Драгау" завершился со счетом 0:0 .

В течение игры "драконы" больше владели мячом и били по воротам: 19 против 11 ударов у "нерадзурри" (в створ – 5 против 5). Однако забить португальскому клубу никак не удавалось.

На 90+6-й минуте "Порту" создал супермомент, но удача отвернулась от хозяев. После удара головой от Мехди Тареми вратарь миланцев Андре Онана перевел мяч в штангу. А потом после навеса в штрафную Марко Груич головой направил мяч в перекладину.

Добавим, что на 90+7-й минуте за неспортивное поведение вторую желтую карточку и удаление заработал защитник "Порту" Пепе Акино.

Обзор матча

В первом матче этих команд в Италии "Интер" минимально обыграл "Порту" (1:0). Таким образом, именно команда Симоне Индзаги вышла в четвертьфинал турнира.

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 17 марта.

Напомним, в другом матче этого игрового дня "Манчестер Сити" уничтожил "РБ Лейпциг" благодаря пента-трику неудержимого Эрлинга Холанда и также вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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