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Драма Роналду: шикарная бисиклета сенсационно выбила "Аль-Наср" из Кубка Саудовской Аравии (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Драма Роналду: шикарная бисиклета сенсационно выбила "Аль-Наср" из Кубка Саудовской Аравии (видео)

Форвард "Аль-Насра" Криштиану Роналду/Фото — twitter.com/AlNassrFC_EN

Португалец не сумел пробиться со своей командой в финал турнира.

"Аль-Наср" Криштиану Роналду неожиданно вылетел от "Аль-Вехды" в полуфинале Кубка Саудовской Аравии. Поединок завершился поражением команды португальца со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Французский форвард Жан-Давид Бугель отличился эффектным голом ударом бисиклетой.

На 53-й минуте "Аль-Вехда" осталась в меньшинстве, но клуб Роналду так и не смог отыграться.

Роналду провел на поле весь поединок. В течение матча он не реализовал несколько хороших моментов. В начале матча Криштиану мог выводить свою команду вперед, но с метра попал в голкипера соперника.

А в конце игры португалец был близок к тому, чтобы сравнять счет, но его выстрел из пределов штрафной приняла на себя перекладина.

Камеры также зафиксировали, как Роналду в перерыве бурно высказывал какие-то претензии к тренерскому штабу своей команды.

Таким образом, в финале Кубка Саудовской Аравии "Аль-Вехда" сыграет с "Аль-Хилялем".

В этом сезоне Роналду принял участие в 13 матчах "Аль-Насра" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

В настоящее время "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Клуб Роналду отстает от лидера – "Аль-Иттихада", который имеет игру в запасе, на три очка.

Ранее сообщалось, что Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии.

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Дата публикации
Просмотры
755
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