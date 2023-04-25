Драма Роналду: шикарная бисиклета сенсационно выбила "Аль-Наср" из Кубка Саудовской Аравии (видео)

Португалец не сумел пробиться со своей командой в финал турнира.

"Аль-Наср" Криштиану Роналду неожиданно вылетел от "Аль-Вехды" в полуфинале Кубка Саудовской Аравии. Поединок завершился поражением команды португальца со счетом 0:1.

Единственный гол был забит на 23-й минуте. Французский форвард Жан-Давид Бугель отличился эффектным голом ударом бисиклетой.

Al Nassr 0-1 AlWahda в Сауди Кинг Куб. Watch the amazing lone goal scored from a bicycle kick! #النصر_الوحدة #السعودية pic.twitter.com/7ZGWan5teK — AlAudhli العوذلي (@AAudhli) April 24, 2023

На 53-й минуте "Аль-Вехда" осталась в меньшинстве, но клуб Роналду так и не смог отыграться.

Роналду провел на поле весь поединок. В течение матча он не реализовал несколько хороших моментов. В начале матча Криштиану мог выводить свою команду вперед, но с метра попал в голкипера соперника.

CHANCE!



Cristiano Ronaldo мечтает о большой GOAL opportunity! pic.twitter.com/si016S9vYA — VAR Tático (@vartatico) 24 апреля 2023

А в конце игры португалец был близок к тому, чтобы сравнять счет, но его выстрел из пределов штрафной приняла на себя перекладина.

Al-Nassr являются положены от в semifinal of King Cup of Champions after losing 1-0 to 10-man Al-Wehda.



Cristiano Ronaldo был со close to ecqualizer with this chance



(via @ssc_sports ) pic.twitter.com/VWV442R0KD — B/R Football (@brfootball) April 24, 2023

Камеры также зафиксировали, как Роналду в перерыве бурно высказывал какие-то претензии к тренерскому штабу своей команды.

Cristiano Ronaldo fumes на его собственный bench, как Al-Nassr go в течение в наполовину pic.twitter.com/wySFQaA57M — Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 апреля 2023

Таким образом, в финале Кубка Саудовской Аравии "Аль-Вехда" сыграет с "Аль-Хилялем".

В этом сезоне Роналду принял участие в 13 матчах "Аль-Насра" во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 2 ассиста.

В настоящее время "Аль-Наср" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Клуб Роналду отстает от лидера – "Аль-Иттихада", который имеет игру в запасе, на три очка.

Ранее сообщалось, что Роналду вызвал скандал в Саудовской Аравии.

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