Драма в компенсированное время: "Рома" и "Милан" не определили сильнейшего в матче Серии А (видео)

"Рома" и "Милан" разошлись ничьей в матче 32-го тура итальянской Серии А – 1:1 .

Все самые интересные события в этой встрече развернулись в компенсированное ко второму тайма время. На 90+4-й минуте "волки" повели в счете благодаря голу Тэмми Абрахама.

Однако на 90+7 минуте Алексис Салемакерс спас для гостей ничью.

Обзор матча

После этого поединка "Рома" (57 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" (57 баллов) опережает римлян по дополнительным показателям и идет четвертым.

В следующем туре команда Жозе Моуринью 3 мая на выезде сыграет с "Монцой", а подопечные Стефано Пиоли в тот же день примут "Кремонезе".

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