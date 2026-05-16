Драма в Шотландии: "Селтик" выиграл матч за чемпионство и завоевал рекордный титул

"Селтик" выиграл чемпионат Шотландии по футболу сезона-2025/26.

В заключительном туре "кельты" на своем поле обыграли своего конкурента в борьбе за титул — "Хартс" со счетом 3:1 .

В этом поединке подопечных Мартина O'Нила устраивала только победа, ведь перед последним туром "сердца" лидировали с 80 очками, опережая "Селтик" на один балл.

"Хартс" мог прервать 39-летнюю гегемонию "Старой Фирмы" — последний раз не "Селтик" или "Рейнджерс" выигрывали чемпионат Шотландии еще в 1985 году, когда титул завоевал "Абердин" под руководством молодого Алекса Фергюсона.

"Сердца" имели шанс в пятый раз в истории и впервые с сезона 1959/60 завоевать чемпионский титул, но не суждено.

В конце первого тайма команды обменялись голами — на 43-й минуте "Хартс" открыл счет усилиями Лоуренса Шенкленда, но еще до перерыва хозяева ответили точным ударом Арне Энгельса с пенальти.

Под занавес матча "Селтик" забил еще дважды и вырвал победу. Сначала на 87-й минуте отличился Дайзен Маэда, а финальную точку на 90+8-й минуте поставил Каллум Османд.

Таким образом, именно "Селтик" (82 очка) стал чемпионом — для "кельтов" это 56-й титул в истории, что является абсолютным рекордом. Это на один больше, чем имеет "Рейнджерс" (55).

