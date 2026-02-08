Драматическая концовка: Зинченко дебютировал за "Аякс" в чемпионате Нидерландов

Александр Зинченко / facebook.com/afcajax

Украинский футболист Александр Зинченко дебютировал за "Аякс" в выездном матче 22-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2025/26 против АЗ.

29-летний украинец вышел на поле на 76-й минуте при счете 0:1, заменив Оуэна Вейндала.

В компенсированное время, на 90+3-й минуте, амстердамцы спаслись от поражения благодаря голу, который забил Киан Фитц-Джим.

После этого матча "Аякс" (39 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. АЗ (33 пункта) находится на седьмой позиции.

Зинченко стал полноценным игроком "Аякса" в начале февраля 2026 года, подписав контракт до завершения текущего сезона. За трансфер Александра амстердамский клуб заплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро.

Первую часть нынешнего сезона Зинченко провел в аренде за английский "Ноттингем", сыграв 10 матчей во всех турнирах без результативных действий.

Напомним, Александр уже имеет опыт игры в чемпионате Нидерландов. В сезоне-2016/17 он выступал за ПСВ на правах аренды с "Манчестер Сити", провел 17 матчей и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что французский "Лион" арендовал у греческого "Олимпиакоса" украинского форварда Романа Яремчука.