Драматическая развязка: "Днепр-1" вырвал победу в последнем туре и завоевал "серебро" УПЛ

Днепряне опередили "Зарю" в борьбе за второе место и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

"Днепр-1" завоевал "серебро" украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2022/23, оставив луганскую "Зарю" только с бронзовыми наградами.

В матче заключительного тура отечественного первенства днепровский клуб обыграл "Кривбасс" (1:0), тогда как "Заря" разгромила "Минай" (0:3).

Перед заключительным туром "Днепр-1" и "Заря" имели одинаковое количество очков, но команда Александра Кучера опережала луганчан по результатам очных встреч. Поэтому днепрянам важно было сыграть не хуже их конкурента.

"Днепр-1" долго не мог забить в ворота "Кривбасса", но все же достиг своей цели. На 73-й минуте Доминго Бланко забил мяч, который принес его команде победу.

В параллельном матче "Заря" еще в первом тайме дважды забила "Минаю" – отличились Назарий Русин и Арсений Батагов. Кроме того, на 40-й минуте Русин не реализовал пенальти. Во втором тайме Русин реабилитировался за промах с 11-метровой отметки и на 57-й минуте во второй раз забил с игры, таким образом оформив дубль.

Итак, по итогам сезона "Днепр-1" (67 очков) занял второе место в УПЛ, опередив "Зарю" (67 баллов) по дополнительным показателям. Именно днепряне завоевали путевку в квалификацию Лиги чемпионов, а команда Патрика ван Леувена сыграет в отборочном раунде Лиги Европы.

"Кривбасс" (41 балл) завершил сезон УПЛ на седьмом месте и не пробился в еврокубки. "Минай" (33 балла) финишировал десятым и сохранил прописку в элитном дивизионе.

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