Драматическая развязка: определилась победительница общего зачета Кубка мира по биатлону-2024/25

Немка Франциска Пройсс выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону-2024/25.

Произошло это по итогам заключительной гонки сезона – масс-старта на последнем этапе в норвежском Холменколлене.

31-летняя Пройсс выиграла масс-старт, в драматичной борьбе опередив свою конкурентку в борьбе за Большой хрустальный глобус 26-летнюю француженку Лу Жанмонно, которая на последнем круге упала и финишировала третьей.

Благодаря этому Пройсс на 20 очков обошла Жанмонно в итоговом общем зачете Кубка мира и впервые в карьере завоевала Большой хрустальный глобус.

Отметим, что днем ранее определился победитель мужского общего зачета Кубка мира по биатлону-2024/25.

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