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Драматическая развязка: определился чемпион Украины по хоккею сезона-2024/25
"Кременчуг" во второй раз в истории завоевал чемпионский титул.
"Кременчуг" стал чемпионом Украины по хоккею сезона-2024/25. В финальной серии команда из Полтавской области одолела столичный "Киев Кэпиталз" – 4:3.
Обладатель чемпионского титула определялся в последнем, седьмом матче. Перед этим обе команды одержали по три победы.
В решающем поединке "Кременчуг" на выезде вырвал победу в овертайме – 2:1.
На последней минуте третьего периода киевляне вели 1:0, но за 27 секунд до финальной сирены "Кременчуг" сравнял счет – Виталий Лялька перевел игру в овертайм. Там победу гостя принес Богдан Середницкий.
Стоит отметить, что "Кременчуг" совершил камбек и в финальной серии. По ходу нее он проигрывал со счетом 1:3 – "Киев Кэпиталз" от титула отделяла только одна победа.
Для "Кременчуга" этот чемпионский титул стал вторым в истории. Ранее клуб из Полтавской области побеждал в национальном первенстве в 2020 году.
Также "Кременчуг" прервал свою серию из трех проигранных финалов в предыдущих сезонах, когда команда уступала киевскому "Соколу".