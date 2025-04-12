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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Драматическая развязка: определился чемпион Украины по хоккею сезона-2024/25

"Кременчуг" во второй раз в истории завоевал чемпионский титул.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ХК "Кременчуг"

ХК "Кременчуг"

"Кременчуг" стал чемпионом Украины по хоккею сезона-2024/25. В финальной серии команда из Полтавской области одолела столичный "Киев Кэпиталз" – 4:3.

Обладатель чемпионского титула определялся в последнем, седьмом матче. Перед этим обе команды одержали по три победы.

В решающем поединке "Кременчуг" на выезде вырвал победу в овертайме – 2:1.

На последней минуте третьего периода киевляне вели 1:0, но за 27 секунд до финальной сирены "Кременчуг" сравнял счет – Виталий Лялька перевел игру в овертайм. Там победу гостя принес Богдан Середницкий.

Стоит отметить, что "Кременчуг" совершил камбек и в финальной серии. По ходу нее он проигрывал со счетом 1:3 – "Киев Кэпиталз" от титула отделяла только одна победа.

Для "Кременчуга" этот чемпионский титул стал вторым в истории. Ранее клуб из Полтавской области побеждал в национальном первенстве в 2020 году.

Также "Кременчуг" прервал свою серию из трех проигранных финалов в предыдущих сезонах, когда команда уступала киевскому "Соколу".

Дата публикации
Количество просмотров
58
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