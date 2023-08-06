Драматический триумф: "Арсенал" в серии пенальти одолел "Манчестер Сити" в Суперкубке Англии

"Арсенал" одержал победу над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Поединок на стадионе "Уэмбли" в Лондоне завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти триумфовали "канониры".

Открыла счет в этом противостоянии команда Хосепа Гвардиолы во втором тайме. На 77-й минуте после передачи Кевина Де Брюйне результативный удар нанес Коул Палмер.

Однако "Арсеналу" удалось отыграться в компенсированное время. Арбитр игры добавил восемь минут, однако команды сыграли даже больше и на 90+11-й минуте Леандро Троссард с помощью рикошета от защитника "горожан" Мануэль Аканджи отправил мяч в сетку.

Таким образом, обладатель трофея определялся в серии пенальти, которую выиграли "пушкари".

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко не смог помочь своей команде в этом матче, поскольку продолжает восстанавливаться после мышечной травмы.

Добавим, что в прошлом сезоне "горожане" оформили требл: выиграли АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

"Канониры" же заняли второе место в Премьер-лиге. Подопечные Микеля Артеты долгое время лидировали в чемпионской гонке, но на финише проиграли борьбу за титул "Манчестер Сити".

В первом туре нового сезона АПЛ "Манчестер Сити" 11 августа приедет в гости к новичку элитного дивизиона – "Бернли".

"Арсенал" в стартовом матче чемпионата 12 августа будет принимать "Ноттингем Форест".

Напомним, предыдущим обладателем Суперкубка Англии был "Ливерпуль". Коллектив Юргена Клоппа год назад обыграл "Манчестер Сити" со счетом 3:1 .

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