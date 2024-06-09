Драматичная концовка: 17-летний новичок "Реала" вырвал для Бразилии победу в спарринге с Мексикой

Гол Эндрика на 90+6-й минуте принес "селесао" викторию над неуступчивым соперником.

Сборная Бразилии одержала победу над Мексикой в товарищеском матче в рамках подготовки к финальному турниру Кубка Америки. Зрелищный поединок завершился со счетом 2:3 в пользу бразильцев.

Уже на 5-й минуте встречи бразильскую команду вывел вперед Андреас Перейра.

В начале второго тайма "селесао" удвоили свое преимущество в счете – отличился Габриэл Мартинелли.

Однако мексиканцы сумели возродить интригу в этом противостоянии. На 73-й минуте забил Хулиан Киньонес, а в компенсированное время, на 90+2-й минуте, счет сравнял Гильермо Мартинес.

Тем не менее, бразильцам удалось вырвать победу в этом ярком поединке. На 90+6-й минуте автором решающего гола стал 17-летний нападающий "Палмейраса" Эндрик, который считается одним из самых талантливых молодых футболистов мира.

Добавим, что этим летом Эндрик станет игроком "Реала". Его трансфер обошелся мадридскому клубу в 60 миллионов евро с учетом потенциальных бонусов.

Следующий товарищеский матч сборная Бразилии проведет 13 июня против США. На Кубке Америки "желто-зеленые" сыграют в группе D с Коста-Рикой (25 июня), Парагваем (29 июня) и Колумбией (3 июля).

Мексиканцы на Кубке Америки посоревнуются в квартете B с Ямайкой (23 июня), Венесуэлой (27 июня) и Эквадором (1 июля).

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