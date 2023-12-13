Драматичная победа: "Бенфика" с Трубиным на последних минутах завоевала путевку в евровесну (видео)

Лиссабонцы в компенсированное время забили гол, который вывел их в плей-офф Лиги Европы.

"Бенфика" украинского голкипера Анатолия Трубина на выезде обыграла австрийский "Зальцбург" в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на "Ред Булл Арене" завершился со счетом 1:3 .

Для выхода в плей-офф Лиги Европы португальской команде необходимо было побеждать соперника как минимум с разницей в два мяча и "орлы" справились с этой задачей в чрезвычайно драматичном стиле.

В первом тайме лиссабонцы дважды поразили ворота "красных быков". На 32-й минуте Анхель Ди Мария забил красивым прямым ударом с углового, а перед перерывом Рафа Силва удвоил преимущество "Бенфики".

Во втором тайме "Зальцбург" сократил отставание – на 57-й минуте Лука Сучич не без помощи рикошета распечатал ворота Трубина. Этот результат уже устраивал хозяев, чтобы пробиться в евровесну.

Однако в компенсированное время "Бенфика" забила решающий гол, который принес ей билет в стыковые матчи Лиги Европы. На 90+2-й минуте точный удар нанес Артур Кабрал.

Обзор матча "Зальцбург" – "Бенфика"

Будет добавлен в скором времени.

В параллельном матче этого квартета миланский "Интер" на своем поле не сумел обыграть "Реал Сосьедад" (0:0).

Таким образом, "Реал Сосьедад" (12 очков) с первого места вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а "Интер" (12 баллов) – со второй позиции. "Бенфика" (4 балла) весной сыграет в Лиге Европы, а "Зальцбург" (4 пункта) простился с еврокубками.

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