Драматичная серия пенальти определила еще одного четвертьфиналиста Кубка Украины по футболу

"Феникс-Мариуполь" / facebook.com/feniks.fsc

"Феникс-Мариуполь", который выступает в Первой лиге, вышел в четвертьфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.

В 1/8 финала мариупольцы в серии пенальти одолели "Агротех" из села Тишковка Кировоградской области, который стал первым в истории аматорским клубом на этой стадии Кубка Украины – 1:1 (пен. 7:6).

"Феникс-Мариуполь" открыл счет на 37-й минуте встречи – подопечных Максима Фещука вывел вперед Андрей Вильховый.

Во втором тайме "Агротех" сравнял счет – на 78-й минуте отличился Алексей Чичиков.

Согласно новому регламенту национального Кубка, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти – без дополнительных таймов. Так что обладатель путевки в четвертьфинал определялся в серии одиннадцатиметровых ударов.

В итоге "Феникс-Мариуполь" выиграл драматичную серию пенальти со счетом 7:6 и прошел в четвертьфинал.

"Феникс-Мариуполь" – седьмой клуб, который завоевал путевку в четвертьфинал Кубка Украины-2025/26.

Ранее в 1/4 финала также вышли "Чернигов", черновицкая "Буковина", киевский "Локомотив", петровский "Ингулец", черкасский ЛНЗ и киевское "Динамо", которое выбило победителя прошлого розыгрыша турнира – донецкий "Шахтер".

Последний четвертьфиналист национального Кубка определится в матче "Металлист 1925" (Харьков) – "Агробизнес" (Волочиск), который состоится сегодня, 30 октября, в 17:00.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".