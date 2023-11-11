Драматичный камбэк: "Тоттенхэм" на последних минутах потерпел поражение и не сумел возглавить АПЛ (видео)

Команда Ангелоса Постекоглу дважды пропустила в компенсированное время.

"Тоттенхэм" уступил "Вулверхэмптону" в стартовом матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Молинью" завершился со счетом 2:1 .

Уже на старте встречи "шпорам" удалось выйти вперед. На третьей минуте Бреннан Джонсон отличился после передачи Педро Порро.

Однако легкой прогулки для команды Ангелоса Постекоглу не получилось. "Волки" меньше владели мячом, но существенно превзошли соперника по ударам: 17 против 6.

В компенсированное ко второму тайму время хозяева совершили камбэк. Сначала на 90+1-й минуте счет сравнял Пабло Сарабия, а затем на 90+7-й минуте Марио Лемина вырвал для своей команды победу.

Обзор матча

После этого матча "Тоттенхэм" (26 очков) остался на втором месте в АПЛ, не сумев догнать "Манчестер Сити" (27 баллов). В воскресенье, 12 ноября, команда Хосепа Гвардиолы в центральном матче тура сыграет против "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика. "Вулверхэмптон" с 15 очками поднялся на 12-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "шпоры" 26 ноября примут "Астон Виллу". Днем позже "волки" на выезде сыграют против "Фулхэма".

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