"Другим командам его не рекомендуем": украинский клуб выгнал футболиста из-за регулярного употребления алкоголя

Неожиданная история из низов отечественного футбола.

Футбольный клуб "Перемога" из Днепра объявил об уходе из команды опытного защитника Андрея Слинкина.

"Из-за постоянных нарушений спортивного режима и регулярного употребления алкоголя, в результате чего игрок имел плохую физическую форму и даже не появлялся на тренировки, "Перемога" в одностороннем порядке разрывает контракт с Андреем Слинкиным.

Желать этому "футболисту" удачной дальнейшей карьеры не будем и не рекомендуем другим командам привлекать его в свой состав.

И на будущее хотели бы предупредить всех тех, кто сейчас носит или в будущем наденет футболку с эмблемой днепровской "Перемоги". Ни один футболист, несмотря на все свои прошлые регалии и статусность, не может ставить себя выше клуба", - говорится в заявлении клуба.

Также "Перемога" объявила об уходе скандального форварда Игоря Сикорского, которого ранее выгнал "Агробизнес" из-за поездки в Россию. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

По информации UA-Футбол, Сикорский и Слинкин в состоянии алкогольного опьянения были замечены в ночном клубе вместе с еще двумя игроками "Перемоги". Эти неназванные футболисты получили последний шанс от клуба.

"Перемога" выступает во Второй лиге Украины.

После двух туров чемпионата команда из Днепра набрала одно очко и занимает 12-е место в Группе Б, где выступает 16 коллективов.

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