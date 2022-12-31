Другой гранд АПЛ попытается перехватить Мудрика у "Арсенала"

На 21-летнего таланта "горняков" появился еще один претендент.

Лондонский "Челси" вступил в борьбу за вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика.

Как сообщает The Guardian, "синие" собираются перехватить украинца у еще одного клуба из столицы Англии – "Арсенала".

Источник утверждает, что в приобретении Мудрика заинтересован главный тренер "Челси" Грэм Поттер.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" получил официальное предложение от "Арсенала" по Мудрику, но отклонил его. Якобы "горняки" желают заработать на трансфере 21-летнего игрока до 100 млн евро. Сейчас "канониры" готовит новое, улучшенное предложение по вингеру.

Напомним, сам Михаил заинтересован в своем трансфере в "Арсенал". Он уже достиг предварительных договоренностей с лондонским клубом.

В этом сезоне Мудрик провел 18 матчей в составе "Шахтера", забил 10 голов и отдал 8 ассистов.

Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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