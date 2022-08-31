"Другой уровень": Ломаченко лаконично объяснил, почему Усик победил Джошуа в реванше

Бывший чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко кратко прокомментировал победу своего соотечественника и близкого друга Александра Усика во втором бою против британца Энтони Джошуа.

Ломаченко отметил, что в реванше Эй Джей решил использовать иную стратегию, чем в первом поединке. Однако и это не спасло британского экс-чемпиона, ведь, по словам Василия, Усик боксировал на совершенно более высоком уровне.

Также Ломаченко добавил, что уже ждет, чтобы Саша завладел последним поясом, WBC, и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. В то же время Василий не будет разочарован, если это произойдет не благодаря победе над действующим обладателем титула Тайсоном Фьюри.

"Джошуа немного изменил стратегию. Но это ему не помогло, потому что Усик - другой уровень. Я хочу видеть следующим зеленый пояс WBC, соперник не имеет значения", - цитирует Ломаченко BoxingScene со ссылкой на интервью Fight Hub TV.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик - Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

Добавим, что WBC дал Фьюри время, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным. В свою очередь, Тайсон поставил ультиматум по поводу объединительного боя с Усиком.

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