D.Solutions представил свою систему управления энергией YASNO Power EMS

Реклама

Об этом говорится в сообщении YASNO.

«16 июня в UNIT.City компания YASNO представила YASNO Power EMS – собственную цифровую систему управления солнечными электростанциями и установками хранения энергии для бизнеса. Презентация прошла при участии клиентов, партнеров и представителей украинских компаний», — говорится в нем.

YASNO Power EMS — новая, собственная разработка компании, которая стала частью более широкой экосистемы энергетических решений для бизнеса YASNO Power.

Реклама

Система подключается к солнечным электростанциям и установкам хранения энергии и позволяет клиентам в удобном онлайн-кабинете контролировать работу оборудования, отслеживать производство, потребление, накопление и использование электроэнергии, а также дистанционно управлять ключевыми сценариями работы энергетической инфраструктуры.

«Для бизнеса собственное генерирование и системы хранения энергии уже стали не просто резервным решением, а полноценной частью экономики предприятия. Но чтобы такие решения работали эффективно, клиенту нужен не только доступ к данным, но и качественное управление: понимание сколько электроэнергии производится, потребляется, накапливается, когда батарея заряжается или разряжается, где возникают потери и где есть потенциал для оптимизации. Также нужна экспертиза в работе энергетического рынка: прогнозирование потребления, понимание ценовых колебаний, балансировка собственного поколения и арбитраж электроэнергии из сети. Именно эти задачи мы решаем с помощью YASNO Power EMS», – отметил СЕО YASNO Сергей Коваленко.

Новости партнеров