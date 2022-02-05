Дубль 35-летнего ветерана позволил "Милану" за четыре минуты победить в дерби "Интер" в Серии А

Дубль 35-летнего ветерана позволил "Милану" за четыре минуты победить в дерби "Интер" в Серии А

Теперь разница между принципиальными соперниками составляет один балл.

"Милан" в рамках 24-го тура Серии А одержал победу в дерби над "Интером" со счетом 2:1 .

Отметим, что открыли счет в этой встрече футболисты "нерадзурри" — отличился Иван Перишич. Его гол был забит на 38 минуте .

Впереди игроки "Интера" были вплоть до 75 минуты , пока свое слово тогда не сказал форвард номинальных гостей — Оливье Жиру. 35-летний француз пробил голкипера "Интера", восстановив паритет в игре. Не успели подопечные Симоне Индзаги прийти в себя, как Жиру через четыре минуты вывел "Милан" вперед.

Как выяснилось, именно дубль нападающего решил судьбу этого противостояния, принеся "Милану" столь важную победу.

Добавим, что доигрывали матч футболисты "россонери" в меньшинстве – прямую красную карточку в дополнительное время перед собой увидел защитник Тео Эрнандес.

"Милан" после этой победы набрал 52 очка и вплотную приблизился к "Интеру", который после этой игры остался с 53 баллами, продолжая возглавлять турнирную таблицу внутреннего первенства. Правда, "нерадзурри" провели на матч меньше;

Следующий поединок в Серии А "россонери" проведут в воскресенье, 13 февраля, когда дома примут "Сампдорию" украинца Владислава Супряги. Перед этим (9 февраля, прим.) "Милан" в родных стенах в рамках четвертьфинала Кубка Италии померяется силами из "Лацио";

Что касается "Интера", то они в следующем туре сыграют на выезде с "Наполи" (12 февраля). За четыре дня до этого они будут дома принимать "Рому" в рамках 1/4 финала Кубка Италии.

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