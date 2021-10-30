Дубль бразильского таланта: "Реал" перед матчем с "Шахтером" взлетел на вершину Ла Лиги (видео)

Дубль бразильского таланта: "Реал" перед матчем с "Шахтером" взлетел на вершину Ла Лиги (видео)

Подопечные Карло Анчелотти минимально победили "Эльче", играя больше половины тайма в большинстве.

Мадридский "Реал" одолел "Эльче" в гостевом поединке 12-го тура испанской Ла Лиги со счетом 2:1 .

"Королевский клуб" забил по голу в каждом из таймов. Героем встречи стал 21-летний форвард Винисиус Жуниор - бразилец поразил ворота соперников на 22-й и 73-й минутах.

На 86-й минуте нападающий хозяев Пере Милья забил гол, подаривший его команде надежду на спасение, однако "сливочные" удержали победный счет до финального свистка.

Стоит отметить, что на 63-й минуте полузащитник "Эльче" Рауль Гути получил вторую желтую карточку и был удален с поля, поэтому завершали матч хозяева вдесятером.

После этой победы "сливочные" (24 очка) возглавили турнирную таблицу Примеры, обойдя по дополнительным показателям "Реал Сосьедад". "Эльче" остался на 15-й позиции с 10 баллами.

3 ноября мадридцы примут донецкий "Шахтер" в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, а 6 ноября подопечные Анчелотти в Ла Лиге встретятся с "Райо Вальекано"

"Эльче" в следующем поединке Примеры 7 ноября на выезде сойдется с "Мальоркой".

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