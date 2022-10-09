Дубль Буяльского, травма голкипера и воздушная тревога: "Динамо" разбило "Рух" в матче УПЛ

Киевское "Динамо" оказалось сильнее львовского "Руха" в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на "Арене Львов" завершилась со счетом 3:0 .

Подопечные Мирчи Луческу вышли вперед в конце первого тайма. После подачи с левого фланга вратарь львовян Юрий Панькив неудачно выбил мяч на ногу Виталию Буяльскому, а тот расстрелял пустые ворота.

К сожалению, прямо перед перерывом травму получил вратарь киевлян Денис Бойко. Сквозь боль он вышел на второй тайм, но уже вскоре уступил место на поле третьему киперу команды Руслану Нещерету. Добавим, что сейчас в лазарете также находится основной голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан.

На 60-й минуте динамовцы забили второй гол в ворота львовского клуба. Удар Дениса Гармаша заблокировал защитник соперников, но с отскока Буяльский оформил дубль в пустые ворота.

Добавим, что на 79-й минуте поединок был приостановлен из-за воздушной тревоги. Сразу после сигнала сирены главный арбитр Игорь Пасхал забрал команды с поля в укрытие. Матч возобновился через 1,5 часа, когда угроза ракетного удара миновала.

Как только игра была продолжена Александр Тымчик мощным ударом с линии штрафной отправил третий мяч в сетку ворот львовян.

"Динамо" - "Рух": турнирное положение после матча

"Динамо" с 9 очками поднялось на восьмое место в турнирной таблице УПЛ. "Рух" с 4 баллами занимает 13-ю позицию.

В следующем туре киевляне 16 октября во Львове сыграют с "Шахтером", а "Рух" в тот же день встретится с лидером чемпионата "Днепром-1".

Напомним, в четверг, 13 октября, "Динамо" в Кракове будет принимать французский "Ренн" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Три стартовых матча в турнире "бело-синие" проиграли и находятся на дне турнирной таблицы.

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