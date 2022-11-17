Дубль Цыганкова: "Динамо" в перенесенном матче обыграло аутсайдера УПЛ (видео)

Команда Мирчи Луческу справилась с "Ингульцом", недавно уволившим главного тренера.

Киевское "Динамо" победило петровский "Ингулец" в перенесенном матче 1-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе имени Валерия Лобановского завершился со счетом 1:2 .

"Бело-синие" повели в счете на 32-й минуте. Пенальти реализовал Виктор Цыганков.

А в компенсированное к первому тайму время динамовцы смогли удвоить свое преимущество. Классную комбинацию киевлян ударом в пустые ворота с нескольких метров завершил все тот же Цыганков.

Во второй половине встречи "Ингулец" сократил отставание — Артем Ситало забил на 62-й минуте, но избежать поражения петровцам не удалось.

Добавим, что несколько дней назад "Ингулец" объявил об увольнении Сергея Лавриненко с должности главного тренера. К матчу с "Динамо" команду готовил Младен Бартулович.

"Динамо" набрало 23 очка и поднялось на четвертую строчку в таблице УПЛ. "Ингулец" идет последним, имея 7 пунктов в своем активе.

В следующем туре киевляне 21 ноября сыграют против "Вереса", а петровцы в тот же день померяются силами со "Львовом".

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