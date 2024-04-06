Дубль Де Брюйне помог "Манчестер Сити" разбить соперника и сравняться по очкам с лидером АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" на выезде победил "Кристал Пэлас" в стартовом матче 32-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 2:4 .

Хозяева вышли вперед уже в дебюте встречи – на третьей минуте отличился Жан-Филипп Матета. На 13-й минуте "горожане" ответили голом Кевина Де Брюйне.

На перерыв команды отправились при паритете в счете, а во втором тайме подопечные Хосепа Гвардиолы доказали свое преимущество в классе. На 47-й минуте действующих чемпионов Англии вывел вперед 19-летний Рико Льюис.

На 66-й минуте "небесно-голубые" увеличили свое преимущество – Эрлинг Холанд забил после передачи Де Брюйне. Еще через четыре минуты Де Брюйне оформил дубль, воспользовавшись пасом Родри.

В конце матча "орлам" удалось отквитать один мяч. На 86-й минуте окончательный счет игры установил Одсон Эдуар.

Обзор матча "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити"

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" (70 очков) поднялся на второе место в АПЛ. "Горожане" сравнялись по очкам с лидером "Ливерпулем", который имеет матч в запасе. "Кристал Пэлас" (30 пунктов) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Англии команда Гвардиолы 13 апреля примет "Лутон". Днем позже подопечные Оливера Гласнера на выезде сыграют с "Ливерпулем".

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