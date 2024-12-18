Дубль Довбика позволил "Роме" с разгромом выйти в четвертьфинал Кубка Италии (видео)

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик отметился дублем в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Сампдории", который завершился разгромной победой римлян со счетом 4:1 .

Поединок состоялся на "Стадио Олимпико" в Риме. Украинец вышел в стартовом составе "волков" и еще в первом тайме дважды поразил ворота соперника – на 9-й и 19-й минутах.

Для Артема это первый дубль в футболке римского клуба. Всего в его активе 8 голов и один ассист в 21 матче за "Рому" во всех турнирах.

Украинец провел на поле 78 минут, после чего его заменил Эльдор Шомуродов.

Обзор матча "Рома" – "Сампдория"

В четвертьфинале Кубка Италии соперником "Ромы" станет "Милан", который в 1/8 финала разгромил "Сассуоло" (6:1).

В других парах 1/4 финала Кубка Италии встретятся: "Ювентус" – "Эмполи", "Болонья" – "Аталанта" и "Лацио" – "Интер" / "Удинезе".

Читайте также:

"Реал" одержал разгромную победу и стал обладателем Межконтинентального кубка-2024

"Мы все верим, что он не виноват": тренер "Челси" впервые прокомментировал допинг-скандал с Мудриком

ФИФА объявила имя лучшего футболиста 2024 года