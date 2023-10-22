Дубль Довбика за 4 минуты помог "Жироне" с ярким камбэком разбить аутсайдера Ла Лиги (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика разгромила "Альмерию" в домашнем матче 10-го тура испанской Ла Лиги – 5:2 .

Начало поединка получилось провальным для "бело-красных" – к 24-й минуте гости уже выигрывали с разницей в два гола благодаря дублю Лео Баптистао.

Однако подопечные Мичела еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести в счете. Сначала на 37-й минуте Иван Мартин сократил отставание хозяев. А потом настало звездное время Довбика – украинский форвард оформил дубль, забив на 39-й и 43-й минутах.

Для Артема эти голы стали 4-м и 5-м в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Также в его активе две результативные передачи.

После перерыва "Жирона" довела дело до разгрома, еще дважды поразив ворота соперника. Оба гола были забиты уже после того, как на 67-й минуте вместо Довбика на замену вышел Кристиан Стуани.

На 71-й минуте преимущество хозяев увеличил Савио, а окончательный счет поединка на 85-й минуте установил Стуани.

Добавим, что Цыганков пропустил матч из-за повреждения. На этой неделе Виктор вернулся к тренировкам с "Жироной".

Обзор матча

После этой победы "Жирона" (25 очков) занимает второе место в Ла Лиге, уступая лидирующему в чемпионате мадридскому "Реалу" лишь по дополнительным показателям. "Альмерия" замыкает турнирную таблицу, имея три балла в своем активе.

В следующем туре команда Довбика и Цыганкова 27 октября примет "Сельту". Днем позже "Альмерия" дома сыграет против "Лас-Пальмаса".

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