Дубль Фернандеша вывел сборную Португалии на ЧМ-2022

Португальцы смогли победить команду, которой уступила сборная Италии.

Во вторник, 29 марта, в рамках финала плейоф к европейской квалификации на Чемпионат мира-2022 сборная Португалии победила сборную Северной Македонии – 2:0 .

Победу "команде избранных" принес дубль Бруну Фернандеша – он забил на 32-й и 65-й минутах.

Таким образом, сборная Португалии вышла в финальную часть чемпионата мира.

В параллельном матче сборная Польши оставила позади Швецию в борьбе за путевку на Мундиаль.

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