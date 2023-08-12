Дубль Холанда: "Манчестер Сити" одержал разгромную победу в матче-открытии нового сезона АПЛ

"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Бернли" в стартовом матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24. Игра завершилась со счетом 0:3 .

Героем поединка стал лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ Эрлинг Холанд. Норвежский форвард открыл счет уже на 4-й минуте встречи, забив в касание из пределов штрафной после скидки головой от Родри.

На 36-й минуте Холанд удвоил преимущество "горожан" мощным ударом под перекладину после паса Хулиана Альвареса.

Во втором тайме действующие чемпионы Англии довели дело до разгрома. На 76-й минуте точным ударом отличился Родри.

Новичку нового сезона АПЛ пришлось завершать поединок в меньшинстве – на 90+4-й минуте прямую красную карточку получил Анасс Зарури.

Отметим, что удачное начало сезона для команды Хосепа Гвардиолы затмила травма Кевина Де Брюйне. Бельгиец вышел на поле в стартовом составе, но получил повреждение и не смог продолжить игру. Лидера "небесно-голубых" на 23-й минуте заменил новичок команды Матео Ковачич.

Во втором туре АПЛ "горожане" 19 августа будут принимать "Ньюкасл", а подопечные Венсана Компани следующий свой матч проведут 27 августа дома с "Астон Виллой".

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