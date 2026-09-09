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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Дубль Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Порту" на старте Лиги чемпионов

Норвежский бомбардир забил два гола после перерыва.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" / © Associated Press

"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Порту" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 0:2.

Первый тайм завершился без забитых голов. Но уже на старте второй половины встречи английский клуб открыл счет — Эрлинг Холанд головой пробил в левый угол после подачи Энцо Фернандеса на дальнюю штангу.

А в компенсированное время норвежский бомбардир установил окончательный счет матча, оформив дубль. На этот раз ему ассистировал Райан Аит-Нури.

Во втором туре Лиги чемпионов подопечные Энцо Марески примут ПСЖ, а португальская команда на выезде сразится с испанским "Бетисом". Оба матча состоятся 14 октября.

Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Интер" в центральном матче стартового тура Лиги чемпионов.

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