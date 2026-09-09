- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
Дубль Холанда принес "Манчестер Сити" победу над "Порту" на старте Лиги чемпионов
Норвежский бомбардир забил два гола после перерыва.
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Порту" в матче первого тура основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27. Поединок на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 0:2.
Первый тайм завершился без забитых голов. Но уже на старте второй половины встречи английский клуб открыл счет — Эрлинг Холанд головой пробил в левый угол после подачи Энцо Фернандеса на дальнюю штангу.
А в компенсированное время норвежский бомбардир установил окончательный счет матча, оформив дубль. На этот раз ему ассистировал Райан Аит-Нури.
Во втором туре Лиги чемпионов подопечные Энцо Марески примут ПСЖ, а португальская команда на выезде сразится с испанским "Бетисом". Оба матча состоятся 14 октября.
Ранее сообщалось, что "Реал" обыграл "Интер" в центральном матче стартового тура Лиги чемпионов.