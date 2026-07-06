Дубль Холанда принес Норвегии победу над Бразилией и выход в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Норвегии / © Associated Press

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Сборная Норвегии победила команду Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026. Поединок на арене "MetLife Stadium" в американском Ист-Резерфорде завершился со счетом 1:2 .

Уже на 3-й минуте встречи норвежцы могли открывать счет, но гол Патрика Берга был отменен из-за офсайда у Александера Серлота, который отдавал передачу с правого фланга.

На 14-й минуте уже бразильцы имели отличный шанс повести в счете. Кристофер Аер в подкате сбил Матеуса Кунью в собственной штрафной площадке — рефери после просмотра видеоповтора (VAR) назначил пенальти.

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Однако Бруно Гимараес не реализовал пенальти — его удар с 11-метровой отметки отразил вратарь норвежцев Эрьян Нюланн.

Первый тайм закончился без забитых голов. Во втором тайме главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти выпустил на замену Эндрика и Неймара, чтобы освежить атаку своей команды.

Но на 79-й минуте забили норвежцы — Эрлинг Холанд ударом головой замкнул подачу Андреаса Шельдерупа с левого фланга.

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

На 90-й минуте подопечные Столе Сольбаккена закрепили свое преимущество в счете — Холанд оформил дубль, низом пробив в дальний угол после передачи Шельдерупа.

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Теперь у Холанда семь забитых мячей на ЧМ-2026, он догнал аргентинца Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе на вершине бомбардирской гонки.

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

На 90+10-й минуте "селесао" сократили отставание — Неймар реализовал пенальти, назначенный за фол Лео Эстигора против Каземиро. Но на большее времени у бразильцев уже не осталось.

Для Неймара этот гол стал 80-м за сборную Бразилии в 130-м матче за национальную команду. Это его 9-й забитый мяч на чемпионатах мира.

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

Бразилия — Норвегия / © Associated Press

Таким образом, сборная Норвегии вышла в 1/4 финала ЧМ-2026, где сразится с победителем матча Мексика — Англия, который состоится в понедельник, 6 июля, в 03:00 по киевскому времени.

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Для норвежцев победа над бразильцами стала исторической — "викинги" впервые вышли в четвертьфинал чемпионата мира.

Сборная Норвегии / © Associated Press

Сборная Норвегии / © Associated Press

На текущем Мундиале норвежцы финишировали вторыми в квартете I, разбив Ирак (4:1), одолев Сенегал (3:2) и потерпев разгромное поражение от Франции (1:4). В 1/16 финала Холанд и Ко обыграли Кот-д'Ивуар (2:1).

Сборная Бразилии заняла первое место в группе C, сыграв вничью с Марокко (1:1), а также разгромив Гаити (3:0) и Шотландию (3:0). В 1/16 финала команда Анчелотти одержала волевую победу над Японией (2:1).

ЧМ-2026 продлится с 11 июня по 19 июля в трех странах — США, Мексике и Канаде. Это первый Мундиаль, в котором принимают участие 48 сборных — самое большое количество в истории турнира. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Ранее сообщалось, что Франция вырвала победу над Парагваем и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

Также мы рассказывали, что сборная Марокко разгромила Канаду и стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026.

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