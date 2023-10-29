Дубль и ассист Холанда: "Манчестер Сити" уничтожил "Манчестер Юнайтед" в 10-м туре АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" в центральном поединке 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 0:3 .

Героем матча стал звездный форвард "горожан" Эрлинг Холанд, который отличился дублем. Сначала норвежец на 26-й минуте реализовал пенальти, а затем на старте второго тайма удвоил преимущество своей команды после передачи Бернарду Силвы.

На 80-й минуте итоговый счет дерби установил Фил Фоден, а Холанд добавил к своим двум голам еще и ассист.

Обзор матча

После этого триумфа "горожане" с 24 очками поднялись на третье место в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы по дополнительным показателям уступает "Арсеналу" и на два пункта отстает от лидера "Тоттенхэма". "Манчестер Юнайтед" (15 баллов) занимает восьмую позицию.

В следующем туре чемпионата Англии "Манчестер Сити" примет "Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного, а "красные дьяволы" на выезде встретятся с "Фулхэмом". Оба матча состоятся 4 ноября.

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